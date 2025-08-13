Neuer Belag ist rutschfest: Fußgängerbrücke in der Kampenstraße wird saniert

(wS/si) Siegen 13.08.2025 | An der Fußgängerbrücke Kampenstraße in der Oberstadt sind die Bauarbeiter angerückt: Die Brücke hat einen neuen Belag erhalten. Dieser muss in den nächsten Tagen nur noch aushärten. Dafür bleibt der Weg bis zum Abschluss der Sanierung gesperrt. Sofern das Wetter mitspielt, ist die Maßnahme voraussichtlich bis Montag, 18. August, abgeschlossen – denn die Arbeiten können nur bei absoluter Trockenheit stattfinden.

Zuerst wurde der alte Belag entfernt. Dies erfolgte durch eine sogenannte „mobile Kugelstrahlmaschine“, die an einen Staubabsauger angeschlossen war, damit war ein nahezu staubfreies Arbeiten möglich. Im Anschluss brachten die Fachleute einen neuen Belag aus Epoxidharz auf. Dieser wird mit Quarzsand bestreut und abschließend nochmal beschichtet – damit die Oberfläche rutschfest und besonders bei Regen sicher ist.

Der Überweg ist rund 48 Meter lang und drei Meter breit. Insgesamt werden etwa 145 Quadratmeter saniert. Die Kosten dafür liegen bei rund 25.000 Euro.

Die Fachfirma trägt eine Schutzschicht auf dem neuen Belag auf.

Foto: Stadt Siegen

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!