Natur, Kultur und Lebenskunst – Naturparkführung am 25. August in Freudenberg

(wS/si) Freudenberg 13.08.2025 | Natur, Kultur und Lebenskunst – die Themen sind Programm bei der Wanderung mit Heinz Jürgen Naunheim, zu der Sie der Naturpark Sauerland Rothaargebirge am 25. August 2025 einlädt. Mit Blick auf die Altstadt „Alter Flecken“ mit dem bekannten Ensemble an Fachwerkhäusern führt die Wanderung zunächst durch Buchenwälder, wo Sie so mancher Skulptur auf dem Kultur-Flecken-Weg begegnen. Eine Verschnaufpause und Ruhe finden Sie anschließend in den Hohlwegen bei Hohenhain. Hier können Sie den Alltag hinter sich und den Wald auf sich wirken lassen.

Gewandert werden ca. 4 Stunden (6 Kilometer). Die mittelschwere Wanderung beginnt um 11 Uhr am Start- und Zielpunkt Tourist-Information Freudenberg (Kölner Str. 1, 57258 Freudenberg). Um wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk wird gebeten. Die Wanderung ist für Kinder und Jugendliche kostenlos, für Erwachsene liegen die Kosten bei 8 Euro pro Person.

Eine Anmeldung ist unter www.veranstaltungen.npsr.de erforderlich.

