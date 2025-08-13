German Kids Masters: Nachwuchs zeigt starke Leistungen

(wS/ta) Siegen – Kaiserslautern | Vom 7. bis 9. August fand bei strahlendem Sommerwetter und in hervorragend ausgestatteten Sportstätten die Premiere der German Kids Masters statt. Die neue Pilotveranstaltung des Deutschen Alpenvereins für die Altersklassen U11 und U13 vereinte die drei Disziplinen Speed, Bouldern und Lead, deren Ergebnisse zu einer Gesamtwertung kombiniert wurden.

Der Wettkampfmodus war klar definiert: Im Speed galt es, eine genormte 10-Meter-Route so schnell wie möglich zu erklimmen. Im Bouldern mussten die U11-Athleten acht Boulder mit jeweils maximal fünf Versuchen lösen, die U13 hatte sechs Boulder mit jeweils vier Minuten Zeit zu bewältigen. Im Lead kletterte die U11 drei Routen im Toprope, während die U13 drei Routen im Vorstieg absolvierte. Ziel des Wettbewerbs: Den besten Nachwuchs aus ganz Deutschland in allen Kletterdisziplinen zu fordern und zu fördern. Vom DAV Siegerland waren Charlotte Varnhorn (U13) und Karl Wunderlich (U11) am Start – und beide überzeugten mit starken Auftritten.

Charlotte, mit elf Jahren im jüngeren Jahrgang der U13, kämpfte sich in einem hochkarätigen Feld tapfer durch. Im Speed belegte sie mit 11,35 Sekunden Rang 21. Am zweiten Tag folgte ihre Paradedisziplin Bouldern: Platz 15 mit drei erreichten Tops. Im abschließenden Lead erreichte sie Rang 19. In der kombinierten Gesamtwertung landete sie auf einem respektablen 20. Platz – eine beachtliche Leistung in diesem starken Teilnehmerfeld.

Karl nutzte seinen Start in der U11 für ein starkes Ergebnis: Im Speed steigerte er sich Lauf für Lauf und wurde in 16,24 Sekunden Siebter. Im Bouldern kletterte er mit fünf Tops auf Platz neun – und verpasste das Finale der besten Acht nur hauchdünn. Im Lead sicherte er sich Rang zwölf. Am Ende durfte er sich in der Gesamtwertung über einen hervorragenden 10. Platz freuen.

Die Veranstaltung war bestens organisiert und bot spannende Wettkämpfe bis zur letzten Route. Für die beiden Siegerländer Athleten war es nicht nur ein sportlicher Höhepunkt, sondern auch eine wertvolle Erfahrung im nationalen Vergleich. Eine rundum gelungene Premiere – und ein Beweis, dass der DAV Siegerland im Nachwuchsbereich sehr gut aufgestellt ist.

Fotos: privat

