News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Menu

SEK-Einsatz in Lüdenscheid: 36-Jähriger und Frau nach Bedrohungslage in Wohnung unverletzt in Gewahrsam genommen

13. August 202523
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Lüdenscheid 13.08.2025 | Die Polizei begleitete am heutigen Tag gegen Mittag die zuständige Ordnungsbehörde im Rahmen einer Amtshilfe an der Altenaer Straße, Grund war die Vollstreckung eines Beschlusses.

In der dortigen Wohnung trafen sie einen 36 Jahre alten Lüdenscheider und eine weitere Dame an. Der Lüdenscheider bedrohte die Einsatzkräfte mit einer vermeintlichen Handfeuerwaffe, weshalb der Bereich um das Wohnhaus abgesperrt wurde.

Spezialkräfte der Polizei wurden hinzugezogen, um Frau und Mann unverletzt unter geringsten Risiken medizinischer Betreuung zuzuführen, was in den Abendstunden gegen 19.30 Uhr auch gelang. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung konnte eine Waffe aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern derzeit an, die Straßensperrung konnte nach Ergreifung der Personen aufgehoben werden. (lubo)

Symbolfoto

AnzeigeWerben bei wirSiegen.de – Infos hier
Ihnen gefällt dieser Artikel und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie hier.


Teilen Sie
Vorheriger Beitrag German Kids Masters: Nachwuchs zeigt starke Leistungen

Anzeige



Historia-Weine 300x250

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
« JuliSeptember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten