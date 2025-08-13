SEK-Einsatz in Lüdenscheid: 36-Jähriger und Frau nach Bedrohungslage in Wohnung unverletzt in Gewahrsam genommen

(wS/ots) Lüdenscheid 13.08.2025 | Die Polizei begleitete am heutigen Tag gegen Mittag die zuständige Ordnungsbehörde im Rahmen einer Amtshilfe an der Altenaer Straße, Grund war die Vollstreckung eines Beschlusses.

In der dortigen Wohnung trafen sie einen 36 Jahre alten Lüdenscheider und eine weitere Dame an. Der Lüdenscheider bedrohte die Einsatzkräfte mit einer vermeintlichen Handfeuerwaffe, weshalb der Bereich um das Wohnhaus abgesperrt wurde.

Spezialkräfte der Polizei wurden hinzugezogen, um Frau und Mann unverletzt unter geringsten Risiken medizinischer Betreuung zuzuführen, was in den Abendstunden gegen 19.30 Uhr auch gelang. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung konnte eine Waffe aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern derzeit an, die Straßensperrung konnte nach Ergreifung der Personen aufgehoben werden. (lubo)

Symbolfoto

