Party-Alarm im geilsten Kaff der Welt – DIE RÄUBER rocken Schönau

(wS/red) Schönau 26.08.2025 | Der Countdown läuft! Am Samstag, 6. September 2025, wird Schönau – Altenwenden zum Zentrum kölscher Musik und Feierlaune. Auf dem Festplatz neben der Wagenbauhalle heißt es: Bühne frei für DIE RÄUBER, die mit ihrer OBEN UNTEN LIVE TOUR 2025 Station im „geilsten Kaff der Welt“ machen.

Unterstützt werden sie von der Band Bel Air und DJ Markus Koch, der schon vor Konzertbeginn die Stimmung anheizt.

Einlass ist ab 19:00 Uhr, Konzertbeginn um 20:00 Uhr.

Tickets sind zum Vorteilspreis vor Ort erhältlich – bei Getränke und Lebensmittel Alfes in Schönau oder bei allen Mitgliedern des Orgateams. Der Vorverkauf läuft bis zum 2. September, danach kostet der Eintritt an der Abendkasse 30 Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.



Mit ihrem Sessionshit „Oben Unten“ haben die RÄUBER Karneval, Mallorca und Après-Ski-Partys erobert. Ihr moderner „RÄUBER 3.0 Sound“ – eine Mischung aus Kölsch-Rock-Pop, Latino-Rhythmen, Soul- Funk und gefühlvollen Balladen – garantiert ein mitreißendes Live- Erlebnis.



Die Band steht für energiegeladene Auftritte und echte Gänsehautmomente – bekannt von großen Bühnen wie dem ZDF-Fernsehgarten, der Lanxess Arena oder der Finalshow von „Let’s Dance“. Jetzt bringen sie diese Atmosphäre direkt nach Schönau-Altenwenden.

Das Orgateam aus 15 engagierten Helferinnen und Helfern arbeitet seit Monaten daran, allen Gästen ein unvergessliches Event zu bieten.

Natürlich ist für kühle Getränke und leckere Speisen bestens gesorgt.

