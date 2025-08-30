Polizeieinsatz in Netphen-Deutz: Mann feuert mit Gaspistole in Wohnhaus

(wS/red) Netphen 30.08.2025 | Ein ungewöhnlicher und gefährlicher Vorfall hat am Samstagvormittag in der Kölner Straße für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Eine Person hatte mit einer Gaspistole in ein Wohnhaus geschossen und damit einen umfangreichen Alarm ausgelöst.

Da die Lage zunächst völlig unklar war, rückte die Polizei mit einem größeren Aufgebot an Einsatzkräften an. Die Beamtinnen und Beamten konnten den mit der Gaspistole bewaffneten Mann jedoch sehr schnell lokalisieren und überwältigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Im Anschluss stellte sich heraus, dass die Räume durch die Schussabgabe massiv mit Reizgas belastet waren. Daraufhin wurde die Freiwillige Feuerwehr Netphen unter der Leitung von Sebastian Reh alarmiert. Die Einsatzkräfte setzten spezielle Hochleistungslüfter ein, um das Gebäude vom Gas zu befreien. Erst danach konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen.

Während der Maßnahmen war die Kölner Straße abschnittsweise für den Verkehr gesperrt. Zusätzlich wurde das Ordnungsamt der Stadt Netphen hinzugezogen. Der Schütze wurde vom Rettungsdienst betreut und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de