Unbekannte beschädigen Fensterfront einer Lagerhalle

27. August 20253
(wS/ots) Freudenberg 27.08.2025 | In der Nacht von Montag auf Dienstag (26.08.2025) haben unbekannte Täter in Niederndorf die Fensterfront einer Lagerhalle massiv beschädigt.

Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Glasscheiben der Halle an der Niederndorfer Straße eingeworfen. Im Inneren fanden die eingesetzten Polizeibeamten Gegenstände, die möglicherweise zur Tatbegehung genutzt wurden.
Durch die Sachbeschädigungen entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der 0271/7099-0 zu melden.

Symbolfoto: wirSiegen.de

