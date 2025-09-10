10-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall in Dreis-Tiefenbach schwer verletzt

(wS/red) Netphen 12.09.2025 | Am Freitagmorgen, 12. September 2025, kam es auf der Siegstraße (B62) im Bereich der Ampelanlage in Dreis-Tiefenbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 10-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Nach bisherigen Informationen überquerte das Mädchen die Fahrbahn, obwohl die Fußgängerampel auf Rot stand. Dabei übersah sie offenbar einen Renault, der aus Richtung Siegen in Fahrtrichtung Netphen unterwegs war. Das Fahrzeug erfasste das Kind, wodurch es auf die Windschutzscheibe prallte.

Die 10-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme kam es auf der B62 in Fahrtrichtung Siegen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de