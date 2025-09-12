PKW gerät in Vollbrand – Ursache unklar

(wS/ots) Siegen 12.09.2025 | In der Nacht von Donnerstag (11.09.2025) auf Freitag (12.09.2025) ist die Polizei gegen 02:00 Uhr zu einem Brand in die Wallhausenstraße alarmiert worden.

Auf einem Parkplatz stellten die Beamten einen Mercedes fest, der in Vollbrand stand.

Die hinzugezogene Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen, so dass keine Gefahr für umstehende Gebäude und PKW bestand.

An dem Fahrzeug entstand ersten Einschätzungen nach Totalschaden.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271 / 7099-0.

Symbolfoto