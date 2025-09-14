News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

14-jährige Radfahrerin bei Unfall in Niederschelderhütte verletzt

6. September 202510
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/red) Siegen 06.09.2025 | Am Freitagabend kam es auf der Kölner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde.

Die Jugendliche war mit ihrem Fahrrad aus Richtung Niederschelderhütte in Richtung Niederschelden unterwegs. Kurz nach der Sparkasse beabsichtigte sie, nach links in einen Innenhof abzubiegen. Dabei wurde sie gerade von einem Pkw überholt. In der Folge kam die junge Radfahrerin zu Fall.

Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich gegen kurz vor 21 Uhr.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Einweihung eines Gedenksteins zum Welttag der Suizidprävention in Siegen

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
« AugustOktober »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten