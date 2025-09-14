14-jährige Radfahrerin bei Unfall in Niederschelderhütte verletzt

(wS/red) Siegen 06.09.2025 | Am Freitagabend kam es auf der Kölner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde.

Die Jugendliche war mit ihrem Fahrrad aus Richtung Niederschelderhütte in Richtung Niederschelden unterwegs. Kurz nach der Sparkasse beabsichtigte sie, nach links in einen Innenhof abzubiegen. Dabei wurde sie gerade von einem Pkw überholt. In der Folge kam die junge Radfahrerin zu Fall.

Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich gegen kurz vor 21 Uhr.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de