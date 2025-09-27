News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

27-Jähriger verunfallt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

24. September 20256
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Erndtebrück 24.09.2025 | In Erndtebrück hat ein 27-Jähriger am Dienstagmorgen
(23.09.2025) auf der Siegener Straße einen Verkehrsunfall verursacht.

Gegen 08:15 Uhr erfolgte die Alarmierung der Polizei. Der junge Mann war mit einem PKW zuvor in Fahrtrichtung Siegen unterwegs. Vor ihm befand sich ein 58-Jähriger mit seinem Auto. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 27-Jährige, dass der vor ihm fahrende PKW in Höhe einer Bäckerei nach links abbiegen wollte.
Er prallte frontal in die Fahrerseite.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstand Sachschaden
in Höhe von rund 5.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest verlief positiv.
Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hat. Er kam daraufhin mit zur Polizeiwache in Bad Berleburg, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

Symbolfoto: wirSiegen.de
Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Familienfest „Naturpark-Tag auf der Hohen Bracht“

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
« AugustOktober »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten