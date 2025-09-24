SOUNDS OF ROCK „Rudelrock“- Mitsingen, so laut es geht!“

(wS/tr) Kreuztal 24.09.2025 | Die Cover-Band „The Flying Ties“ und der Rock-Chor „TonRebellion“ laden zu einem besonderen Rockmusik-Event in die Festhalle Buschhütten ein. Unter dem Motto „Rudelrock – Mitsingen, so laut es geht!“ erwartet die Besucherinnen und Besucher ein

energiegeladener Abend voller bekannter Rock-Hits zum Mitsingen und Zuhören.

TonRebellion präsentiert anlässlich seines 10jährigen Jubiläums einen Ausschnitt aus seinem

Repertoire. Der Chor singt Lieder aus dem Genre Rock und Hard Rock – darunter Songs von

Interpreten wie Deep Purple, Linkin Park, Metallica und The Rolling Stones – und feiert mit

diesem Konzert sein Jubiläum. The Flying Ties spielt die besten Classic Rock-Hits der 60er,

70er und 80er Jahre und man darf sich auf fette Gitarrenriffs und satten Rocksound freuen.

Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Eintritt 10 Euro.

Tickets sind erhältlich bei:

Fanshop-Siegen Alte Poststraße, Siegen (0271-38752254, info@fanshop-siegen.de ),

Quitadamo, Siegstraße 93, Netphen-Dreistiefenbach (0271-2503077),

den Chor- und Band-Mitgliedern und an der Abendkasse