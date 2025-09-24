News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

SOUNDS OF ROCK „Rudelrock“- Mitsingen, so laut es geht!“

24. September 20256
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/tr) Kreuztal 24.09.2025 | Die Cover-Band „The Flying Ties“ und der Rock-Chor „TonRebellion“ laden zu einem besonderen Rockmusik-Event in die Festhalle Buschhütten ein. Unter dem Motto „Rudelrock – Mitsingen, so laut es geht!“ erwartet die Besucherinnen und Besucher ein
energiegeladener Abend voller bekannter Rock-Hits zum Mitsingen und Zuhören.
TonRebellion präsentiert anlässlich seines 10jährigen Jubiläums einen Ausschnitt aus seinem
Repertoire. Der Chor singt Lieder aus dem Genre Rock und Hard Rock – darunter Songs von
Interpreten wie Deep Purple, Linkin Park, Metallica und The Rolling Stones – und feiert mit
diesem Konzert sein Jubiläum. The Flying Ties spielt die besten Classic Rock-Hits der 60er,
70er und 80er Jahre und man darf sich auf fette Gitarrenriffs und satten Rocksound freuen.
Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Eintritt 10 Euro.
Tickets sind erhältlich bei:
Fanshop-Siegen Alte Poststraße, Siegen (0271-38752254, info@fanshop-siegen.de ),
Quitadamo, Siegstraße 93, Netphen-Dreistiefenbach (0271-2503077),
den Chor- und Band-Mitgliedern und an der Abendkasse

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag 27-Jähriger verunfallt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
« AugustOktober »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten