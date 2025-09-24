Stichwahlen am 28. September: Wichtige Hinweise zur Stimmabgabe per Briefwahl

(wS/si) Siegen 24.09.2025 | Für die Stichwahlen zur Wahl des Bürgermeisters sowie des Landrates bzw. der Landrätin wurden durch die Stadtverwaltung Siegen ca. 17.000 Briefwahlunterlagen verschickt. Da der Zeitraum zwischen Hauptwahl und Stichwahl mit nur zwei Wochen naturgemäß knapp bemessen ist, weist die Stadt Siegen auf Folgendes hin:

Wer Sorge hat, dass die Briefwahlunterlagen für die Stichwahl nicht rechtzeitig vor der Wahl bei ihm oder ihr ankommen, sollte sich unbedingt frühzeitig bei der Stadtverwaltung melden (Arbeitsgruppe Wahlen, Telefon: 0271/404-1000, E-Mail: wahlen@siegen.de). Denn die Stadt Siegen hat nur noch bis Samstag, 27. September 2025, um 12.00 Uhr die Möglichkeit, Ersatzbriefwahlunterlagen auszustellen. Wer keine Briefwahlunterlagen erhalten hat und dies der Stadtverwaltung nicht rechtzeitig mitteilt, kann auch am Wohlsonntag nicht mehr im Wahllokal wählen!

Für den rechtzeitigen Rücklauf von Wahlbriefen müssen die Wahlberechtigten Sorge tragen. Wer die Unterlagen erhält, sollte den roten Wahlbrief nun besser direkt in den Rathaus-Briefkasten werfen und nicht mehr auf den Postweg geben. Die Wahlbriefe muss spätestens am Wahlsonntag bis 16.00 Uhr eingegangen sein, damit sie pünktlich zur Auszählung vorliegen.