35-Jähriger bei Wildunfall auf der L 723 bei Burbach-Gilsbach verletzt

19. September 20252
(wS/ots) Burbach 19.09.2025 | Am Donnerstagmorgen (18.09.2025) ist ein 35-Jähriger bei einem Wildunfall auf der L 723 bei Burbach-Gilsbach leicht verletzt worden.

Der Mann war gegen 6 Uhr mit seinem PKW in Fahrtrichtung Wilden unterwegs, als ein Hirsch plötzlich auf die Fahrbahn trat. Der PKW erfasste das Tier frontal. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Fahrer leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Das Tier überlebte den Unfall nicht.

Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Er wurde abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat in Siegen übernimmt die weitere Bearbeitung des Unfalls.

Symbolfoto: wirSiegen,de
