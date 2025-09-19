News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Unbekannte hängen 50er-Schild über 30er-Schild

19. September 20252
(wS/ots) Freudenberg 19.09.2025 | In Freudenberg-Oberheuslingen haben unbekannte Täter in der Heuslingstraße ein 50er-Schild über einem 30er-Schild befestigt.

Ein Zeuge meldete sich am Donnerstagmorgen (18.09.2025) gegen 7:20 Uhr auf der Leitstelle der Polizei. Kurioser Zusatz: In der Heuslingstraße stand zu dieser Zeit ein Blitzer, der den Verkehr mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h kontrollierte.

Die alarmierten Polizeibeamten entfernten das 50er-Schild umgehend und nahmen eine Strafanzeige wegen des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf. Hinweise zu möglichen Tätern gibt es bislang nicht.

