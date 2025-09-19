Unfall auf der B62 bei Afholderbach: Autofahrer leicht verletzt – Straße voll gesperrt

(wS/red) Netphen 19.09.2025 | Am Freitagvormittag hat sich gegebn 9:15 Uhr auf der B62 zwischen der sogenannten „Applauskurve“ und Afholderbach ein Unfall ereignet.

Ein 35-jähriger Mann war mit seinem Auto in Richtung Netphen unterwegs. Nach einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte in die Leitplanke der Gegenfahrbahn. Das Auto kam wenige Meter weiter stark beschädigt zum Stehen.

Durch den Unfall liefen Betriebsstoffe aus. Deshalb wurden die Feuerwehren aus Eschenbach und Netphen alarmiert. Sie sicherten die Unfallstelle ab, streuten die Flüssigkeiten ab und sperrten die Fahrbahn.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte ein plötzlich über die Straße laufendes Wildtier den Unfall ausgelöst haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. An seinem Pkw entstand Totalschaden.

Zum Zeitpunkt der Meldung (11 Uhr) war die B62 wegen Reinigungsarbeiten noch voll gesperrt.

Update: Der Verkehr fließt jetzt einspurig an der Unfallstelle vorbei (11:15 Uhr)

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

