Große Herbstübung der Stadtfeuerwehr Netphen am Samstag – 20.09.2025

(wS/red) Netphen 18.09.2025 | Am kommenden Samstag, den 20. September 2025, führt die Stadtfeuerwehr Netphen ihre diesjährige Herbstübung durch. Schauplatz ist der Bereich rund um den Brava Business Park (ehemaliges Telekomgebäude) in der Unteren Industriestraße 20 in Dreis-Tiefenbach.

Alle Einheiten der Stadtfeuerwehr nehmen an der Übung teil und proben dort gemeinsam das koordinierte Vorgehen im Ernstfall. Die Feuerwehrkräfte sammeln sich bereits im Vorfeld, sodass die Übung pünktlich um 14.00 Uhr beginnt.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, die Abläufe aus sicherer Entfernung zu verfolgen und sich ein Bild von der Arbeit ihrer Feuerwehr zu machen. Die Stadtfeuerwehr bittet jedoch um Verständnis, dass es während der Übung in der Umgebung des Brava Business Parks zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.

Mit dieser groß angelegten Übung zeigt die Stadtfeuerwehr Netphen nicht nur ihre Einsatzbereitschaft, sondern auch, wie wichtig Teamgeist, schnelle Entscheidungen und gut eingespielte Abläufe sind – für die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger.