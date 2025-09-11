Achtung Betrugsmasche: Gefälschte Anrufe, E-Mails und SMS im Namen der Volksbank

(wS/vo) Siegen 11.09.2025 | Dringender Hinweis zu aktueller Betrugsmasche – Aktuell kommt es vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen sich Betrüger als Bankmitarbeiter der Volksbank in Südwestfalen, Sicherheitsbeauftragte oder IT-Spezialisten (Microsoft) aus. In einigen Fällen wird die Telefonnummer der Bank angezeigt und der Name des Kundenberaters/der Kundenberaterin genannt. Per E-Mail oder SMS werden Kunden zur Eingabe von Daten veranlasst.

Die Anrufer fragen nach sensiblen Daten wie Anmeldedaten für den Onlinebanking-Zugang, TAN, Passwörtern, PINs oder ähnlichem. Hier bitten wir, nicht zu antworten, sondern aufzulegen. Bankmitarbeiter werden derart sensible Daten niemals erfragen.

Im Zweifel sollte der persönliche Bankberater über die bekannte zurückgerufen werden.