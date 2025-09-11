DRK-Kinderklinik ruft zu Sponsoren-Laufwoche im September auf

(wS/drk) Siegen 11.09.2025 | Eine besondere Veranstaltung wirft ihre Schatten voraus. Gemeinsam mit den Siegener Urgesteinen Sabrina Mockenhaupt-Gregor (Langstreckenläuferin und vielfache nationale Meisterin) und Timo Latsch (Sportjournalist, Fußball-Kommentator und Moderator) lädt die DRK-Kinderklinik die Schulen und Kindergärten zum zweiten Mal zu einer gemeinsamen Spendenlauf-Aktion ein. Ihr Motto: „Kinder laufen für Kinder“. Vor Ort mit dabei ist auch wieder der Kreissportbund Siegen-Wittgenstein.

„Aufgrund der positiven Resonanz haben wir uns – gemeinsam mit unseren Markenbotschaftern – dazu entschlossen, den zweiten Spendenlauf anzustoßen. Gemeinsam mit möglichst vielen Schulen und Kindergärten aus unserem Einzugsgebiet möchten wir wieder etwas gemeinsam auf die Beine stellen“, erläuterte Klinik-Geschäftsführer Antonio Monte die Details. „In der Woche rund um den Weltkindertag rufen wir vom 15. bis 21. September eine gemeinsame Laufwoche beziehungsweise einen Lauf-Tag ins Leben. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Einrichtungen aus unserem Einzugsgebiet die Aktion unterstützen und sich mit ihrer Schule beziehungsweise ihrem Kindergarten beteiligen.“

Was steckt genau dahinter?Alle Kinder, die am Lauf teilnehmen, erhalten eine Sponsorenerklärung, mit der sie Unterstützer suchen. Das können Verwandte und Bekannte sein, aber auch lokale Unternehmer oder Geschäfte. Die Unterstützer tragen sich auf der Erklärung ein und legen einen Betrag fest, den sie pro gelaufener Runde beziehungsweise gelaufenem Kilometer spenden. Ein Fixbetrag ist auch möglich. Nach dem Lauf sammeln die Schüler die entsprechenden Beträge bei ihren Förderern ein und geben das Geld bei ihrem Klassenlehrer oder Kindergärtner ab. „Jede Einrichtung entscheidet für sich, an welchem Tag sie den Spendenlauf bei sich vor Ort in der Turnhalle, einem benachbarten Sportplatz oder wo auch immer stattfinden lassen möchte“, so Antonio Monte. „Sie leitet dafür alles in die Wege und übernimmt die Organisation. Umfangreiches Material – wie Hintergrundinformationen, Vordrucke für Sponsorenerklärungen oder Laufkarten – erhält sie von der DRK-Kinderklinik.“ Außerdem mit dabei: Ein Warm-Up-Video von Sabrina Mockenhaupt-Gregor für die Schüler. Dieses kann am Veranstaltungstag selber abgespielt werden, um sich gemeinsam aufzuwärmen und den Lauf beginnen zu können. „Ebenso bieten wir Vordrucke für Teilnahme-Urkunden – signiert von Sabrina Mockenhaupt-Gregor und Timo Latsch – an“, ergänzt er. „So hat jeder Schüler auch im Nachgang noch eine schöne Erinnerung an diese besondere Veranstaltung.“

Was passiert mit dem Geld? Wie der Name schon sagt: „Kinder laufen für Kinder“. Entsprechend kommen die gemeinsam erlaufenen Spendengelder der DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH zugute, genauer gesagt den Patientinnen und Patienten der dortigen Kinderinsel. Die Intensivstation mit Wohncharakter auf dem Siegener Wellersberg feiert in diesem Jahr bereits ihr 20-jähriges Bestehen.

Die Auftaktveranstaltung findet am 15. September gemeinsam mit der Obenstruthschule auf dem Siegener Wellersberg statt. Weitere Einzelheiten folgen. Vor Ort mit dabei sind natürlich auch Sabrina Mockenhaupt-Gregor und Timo Latsch. Sie lassen es sich nicht nehmen, der Veranstaltung einen Besuch abzustatten und die eine oder andere Runde auf dem Sportplatz mitzulaufen.

