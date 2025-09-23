News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Auffahrunfall an der Ampel – 26-Jähriger leicht verletzt

23. September 20257
(wS/ots) Siegen 23.09.2025 | Auf der Heisberger Straße ist am Montagmorgen (22.09.2025) ein 26-Jähriger bei einem Auffahrunfall leicht verletzt worden.

Gegen 6:30 Uhr war der Mann mit seinem PKW in Richtung Freudenberger Straße unterwegs. In Höhe des Seelbacher Weihers mussten mehrere Fahrzeuge an einer Ampel bremsen. Nachdem die Ampel auf grün sprang, fuhren die PKW an und bremsten kurz darauf verkehrsbedingt erneut.

Nach ersten Erkenntnissen übersah der 26-Jährige das erneute Bremsmanöver und fuhr in den PKW einer 48-Jährigen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro. Der junge Mann kam ins Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

Symbolfoto

