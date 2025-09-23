Unbekannter entwendet Kupfer von Baustelle – und kehrt Stunden später nochmal zurück

(wS/ots) Siegen 23.09.2025 | Am Sonntagabend (21.09.2025) ist Zeugen in Bürbach
eine noch unbekannte Person aufgefallen, die von einer Baustelle an der Unteren
Dorfstraße Kupfer gestohlen hat.
Gegen 19:30 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Auf der Baustelle wurde zuvor ein
Mann mit Fahrrad und Anhänger wahrgenommen. Als er den Zeugen sah, flüchtete er
in Richtung Kaan-Marienborn.
Der unbekannte Täter hatte jedoch offenbar noch nicht genug Beute gemacht. Am
Montagmorgen kehrte er zurück. Gegen 7:30 Uhr riefen Zeugen die Polizei. Zuvor
hatte der Mann augenscheinlich Schrott in seinen Anhänger geladen. Beim
Erblicken der Zeugen flüchtete er per Fahrrad. Den Anhänger ließ er zurück. Die
Polizisten stellten diesen umgehend sicher.
Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:
- 45 bis 50 Jahre alt
- ca. 1,85m groß
- schlank
- hellblaue Jacke
- schwarze Mütze
- weiß-gelbes Fahrrad
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt weitere Hinweise
unter der 0271/7099-0 entgegen.