Unbekannter entwendet Kupfer von Baustelle – und kehrt Stunden später nochmal zurück

(wS/ots) Siegen 23.09.2025 | Am Sonntagabend (21.09.2025) ist Zeugen in Bürbach

eine noch unbekannte Person aufgefallen, die von einer Baustelle an der Unteren

Dorfstraße Kupfer gestohlen hat.

Gegen 19:30 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Auf der Baustelle wurde zuvor ein

Mann mit Fahrrad und Anhänger wahrgenommen. Als er den Zeugen sah, flüchtete er

in Richtung Kaan-Marienborn.

Der unbekannte Täter hatte jedoch offenbar noch nicht genug Beute gemacht. Am

Montagmorgen kehrte er zurück. Gegen 7:30 Uhr riefen Zeugen die Polizei. Zuvor

hatte der Mann augenscheinlich Schrott in seinen Anhänger geladen. Beim

Erblicken der Zeugen flüchtete er per Fahrrad. Den Anhänger ließ er zurück. Die

Polizisten stellten diesen umgehend sicher.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

45 bis 50 Jahre alt

ca. 1,85m groß

schlank

hellblaue Jacke

schwarze Mütze

weiß-gelbes Fahrrad

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt weitere Hinweise

unter der 0271/7099-0 entgegen.