Bach-Chor Siegen führt Kantate in Kaan-Marienborn auf

(wS/bc) Siegen 20.09.2025 | Barockes Meisterwerk im Abendgottesdienst

Am Sonntag, den 05.10. lädt die Ev. Kirche in Kaan-Marienborn zu einem musikalischen Abendgottesdienst ein. Bach-Chor und Bach-Orchester Siegen interpretieren unter der Leitung von Kantor Peter Scholl die festliche Kantate „Erhöhtes Fleisch und Blut“ (BWV 173) von Johann Sebastian Bach.

Die lebendige Kantate erklang erstmals 1724 in Leipzig. Bach verbindet in diesem Werk theologische Tiefe mit musikalischer Raffinesse. Die Kantate erinnert an die transformierende Kraft des Heiligen Geistes und feiert die Erhebung des Menschen durch die göttliche Gnade – nicht trotz, sondern gerade wegen seiner Schwachheit. In lebendigen, tänzerischen Klängen entfaltet sich ein Lob auf die göttliche Liebe, die in Christus sichtbar und im heiligen Geist wirksam wird.

Im Rahmen des Gottesdienstes, welcher von Pfarrerin Lea Klaas gehalten wird, gibt es eine kurze musikalische Einführung. Der Eintritt zum Gottesdienst ist frei, Spenden werden erbeten.