Bauern- und Ökomarkt lädt nach Neunkirchen ein

(wS/ne) Neunkirchen 20.09.2025 | Am Sonntag, 28. September, verwandelt sich die Ortsmitte Neunkirchens wieder in ein buntes Markttreiben. Von 11 bis 18 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher der traditionelle Bauern- und Ökomarkt mit rund 70 Ständen, vielfältigen Produkten und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm.

Ob regionale Spezialitäten, kreative Handwerkskunst oder nachhaltige Ideen – das Angebot reicht von frischem Obst und Gemüse über Bio-Käse und Honig bis hin zu handgemachten Seifen, Schmuck und fair gehandelten Waren. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Von deftiger Erbsensuppe über internationale Köstlichkeiten bis hin zu süßen Crêpes bleibt kaum ein Wunsch offen.

Das Veranstaltungsgelände erstreckt sich vom Bereich zwischen Rathaus und Sparkasse über die Bahnhof- und Löhrstraße bis ins Alte Dorf. Zahlreiche Attraktionen sorgen für Unterhaltung: Kinder können schmieden, basteln oder sich schminken lassen, ein nostalgisches Karussell lädt zu Fahrten ein, Falkner präsentieren ihre Greifvögel, und Zauberer „Zabula“ verzaubert Groß und Klein. Neu dabei sind in diesem Jahr die Alpaka-Ranch Dörnbach und das Café-Mobil aus Wilnsdorf.

Musikalisch sorgt die Band „Don’t Stop Sally“ für Stimmung. Ab 13 Uhr öffnen zudem die umliegenden Geschäfte ihre Türen und laden zum entspannten Einkaufsbummel ein.

Die Gemeinde Neunkirchen lädt herzlich zu diesem besonderen Tag ein, an dem Nachhaltigkeit, Regionalität und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen.

Fotos: Gemeinde Neunkirchen