Umweltfonds: Stadt Hilchenbach belohnt Einsatz für Klimaschutz

(wS/hi) Hilchenbach 20.09.2025 | Weil sie der Umwelt mit ihrem Engagement etwas Gutes tun, durften sich jetzt 87 Haushalte über einen finanziellen Zuschuss freuen. Etliche Hilchenbacherinnen und Hilchenbacher waren der Einladung in den Ratssaal gefolgt und nahmen dort ihre Förderung aus dem Umweltfonds entgegen.

22 der Preisträgerinnen und Preisträger haben ein Balkonkraftwerk installiert und dafür 50,00 Euro bekommen. Die meisten, nämlich insgesamt 40, haben eine Photovoltaik-Anlage montiert und dafür sogar 200,00 Euro erhalten. Ebenso die neun Antragstellenden, die eine Wärmepumpe eingebaut haben. Außerdem erhielten sechs eine Förderung in Höhe von 200,00 Euro für Pelletöfen und drei für eine Solaranlage.

Der Umweltfonds ist als Anerkennung für diejenigen gedacht, die sich bewusst dafür entscheiden, das Klima zu schützen. Die Nachfrage ist groß: In den vergangenen Jahren sind so viele Anträge bei dem städtischen Energieberater Oliver Fischer eingegangen, dass die Bearbeitung kaum zu leisten war. Deswegen wurden dieses Mal alle Projekte gewürdigt, die von August 2023 bis August 2025 umgesetzt wurden. „Wir sind jetzt wieder auf Stand“, so Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis.

„Diese Maßnahmen helfen dabei, den CO₂-Ausstoß und andere Schadstoffe deutlich zu reduzieren. Dass Sie jetzt erneuerbare oder nachwachsende Energiequellen nutzen – davon haben wir am Ende alle etwas“, betonte Kyrillos Kaioglidis und bedankte sich für den Einsatz.

Dankbar zeigte er sich auch gegenüber der Carl-Kraemer-Stiftung und der Sparkasse Siegen, die den Umweltfonds Jahr für Jahr gemeinsam mit der Stadt Hilchenbach wieder auffüllen. Nur dank Spenderinnen und Spendern wie diesen können die Projekte seit 19 Jahren unterstützt werden.

Wer ebenfalls von dem Umweltfonds profitieren möchte, kann sich auf der städtischen Homepage unter „Bauen und Wohnen – Klimaschutz“ über die Richtlinien informieren.

Mit dem Umweltfonds belohnt die Stadt Hilchenbach Bürgerinnen und Bürger, die umwelterhaltende und umweltverbessernde Projekte durchführen.