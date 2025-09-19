Kinderklinik freut sich über 22 junge Nachwuchskräfte, die jetzt erfolgreich die Ausbildung abschließen konnten

(wS/drk) Siegen 20.09.2025 | Die DRK-Kinderklinik Siegen freut sich über einen wichtigen Meilenstein in der Ausbildung junger Fachkräfte: Im September 2025 konnte man mit 14 Auszubildenden der Pflegeausbildung und acht Auszubildenden zur Medizinischen Fachangestellten (MFA) den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung feiern. Mit ihrem Engagement und ihrer Fachkompetenz stehen diese jungen Menschen nun bereit, verantwortungsvolle Aufgaben in der Gesundheitsversorgung zu übernehmen – eine wertvolle Verstärkung in Zeiten steigender Anforderungen im Gesundheitswesen.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Absolventinnen“, betont das Leitungsteam der DRK-Kinderklinik Siegen, bestehend aus Geschäftsführung, Pflege- und Ärztlicher Direktion. „Ihre Motivation, ihr Einsatz und ihr Durchhaltevermögen sind starke Zeichen für die Zukunft unserer Ein-richtung und für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen in der Region.“

Die Klinik bedankt sich bei den Praxisanleiterinnen und -anleitern sowie dem Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe (BiGS) und den Kooperationspartnern für die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit in der Ausbildung. Die drei Kurse des Bildungsinstitutes für Gesundheitsberufe Südwestfalen in Siegen, kurz BiGS, profitierten von optimalen Ausbildungsbedingungen in einer der größten und modernsten Pflegeschulen in NRW, aber auch mit der Kinderklinik von einer der wenigen Ausbildungsstätten in Deutschland, die noch die spezialisierte Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegekraft anbietet. Die Auszubildenden der Kinderklinik hatten im Rahmen der generalistischen Pflegeausbildung das Wahlrecht zwischen Pflegefachfrau/-mann mit Vertiefung Pädiatrie oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflegekraft. Elf der 14 Auszubildenden in der Pflege haben sich bewusst dazu entschieden, die Spezialisierung im Bereich der Kinderkrankenpflege wahrzunehmen.

Die besondere Kompetenz im Umgang mit kranken Kindern und Jugendlichen zeichnet auch die Medizinische Fachangestellten aus, die parallel praxisnah in der Ambulanz der Abteilung Kinderchirurgie sowie den weiteren Fachbereichen der DRK-Kinderklinik Siegen und dem MVZ Wellersberg ausgebildet wurden.

Mit der erfolgreichen Ausbildung der insgesamt 22 jungen Menschen unterstreicht die DRK-Kinderklinik Siegen erneut ihre Rolle als wichtiger Ausbildungsbetrieb in der Region Südwestfalen.

Um ihre berufliche Zukunft müssen sich die 22 Absolventinnen mit diesen Abschlüssen keine Sorgen machen. „Da Fachkräfte im Gesundheitswesen sehr gesucht sind, sehen sie einer perspektivenreichen Zukunft mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten entgegen“, freut sich Pflegedirektorin Janna Schirdewan.

Klinikverwaltungsleiter Antonio Monte betonte in seiner Rede unter anderen, dass sich zwölf der 22 ehemaligen Auszubildenden für eine Anstellung in der Siegener Kinderklinik entschieden haben.

Mit dem Kurs 2025-2028 starten im Oktober 2025 wieder 23 Auszubildende in die Pflegeausbildung an der DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH. Interessenten für den Ausbildungsstart 2026 können sich gerne schon jetzt online unter pflegeausbildung@drk-kinderklinik.de bei der DRK-Kinderklinik bewerben oder sich unter 0271/2345-632 bei Frau Schirdewan im Pflegemanagement informieren.

Die Fotos zeigen die frisch examinierten Gesundheits- und Kinderkrankenpflegekräfte, die Pflegefachfrauen mit Vertiefung Pädiatrie sowie die Medizinische Fachangestellte mit dem Leitungsteam der DRK-Kinderklinik Siegen

Examensfeier der DRK-Kinderklinik Siegen im BiGS – Praxisanleiter Nils Mühlnikel begrüßt die 22 Auszubildenden und ihre Angehörige

Fotos: Arnd Dickel