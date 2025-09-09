„Blech & Beat im Bühlgarten“ begeistert 300 Gäste in Deuz

(wS/cvjm) Netphen 09.09.2025 | Der vom CVJM Posaunenchor Deuz organisierte Open Air Gottesdienst war ein voller Erfolg. Rund 300 Gäste aus nah und fern füllten bei strahlendem Sonnenschein den Platz vor dem Alten Bahnhof in Deuz.

Der Deuzer Chor unter der Leitung von Armin Hoffmann gestaltete den Gottesdienst mit befreundeten Bläsern aus verschiedenen Siegerländer und Wittgensteiner Posaunenchören, sowie dem Schlagzeuger Eckhard „Ecki“ Jung.

Der bekannte Arrangeur und Komponist Ingo Luis aus Köln, der seit Jahren als Bassposaunist im Funkhausorchester des WDR zu Hause ist, verbrachte das Wochenende in Deuz. Er probte mit den Bläsern die vorgetragenen Musikstücke mit viel Freude und Engagement.

Frische und schwungvolle Töne wie New York, New York und Jolly up your Life waren im ganzen Dorf zu hören. Der eng mit dem Siegerland verbundene Pastor Dr. Johannes Demandt, heute wohnhaft in Erkrath, gab in der Predigt ermutigende Worte an die Zuhörer weiter: „Gottes Geist ist ein wirksamer Trost und gibt eine hoffnungsvolle Perspektive auch mitten den Herausforderungen des Alltags“. Bei Suppe und Getränken im Anschluss ließen Gastgeber und Gäste diesen inspirierenden Gottesdienst voller klanglicher Vielfalt ausklingen. Der CVJM Deuz möchte mit dieser Aktion finanziell einen Beitrag zum Erhalt des Naturerlebnisbades Deuz leisten.

Mit viel Blech und Beat begeisterten die Musiker die Gottesdienstbesucher.

Fotos: CVJM Posaunenchor Deuz