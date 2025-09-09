News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Unbekannte beschädigen mehrere Lichtkuppeln einer Kindertagesstätte im Kleeweg in Trupbach- Polizei sucht Zeugen

9. September 20256
(wS/ots) Siegen 09.09.2025 | Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (08.09.2025) haben unbekannte Personen mehrere Lichtkuppeln auf dem Dach einer Kindertagesstätte im Kleeweg in Trupbach beschädigt.

Ersten Erkenntnissen nach haben die Täter zwei Lichtkuppeln auf bislang unbekannte Art und Weise geöffnet und zwei weitere beschädigt. In der Tagesstätte ist nach bisherigen Ermittlungen jedoch niemand gewesen.

Es entstand ein Sachschaden von rund 1200 Euro.

Die Siegener Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Kripo unter der 0271/7099-0 entgegen.

Symbolfoto: wirSiegen.de
