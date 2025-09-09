Konfrontationen und Kontraste in der Galerie Rangnau in Siegen

(wS/er) Siegen 09.09.2025 | Fotoausstellung von Johannes Viehmann-Höselbarth und Walter Dzaak in Siegen

Mit ihrer zweiten gemeinsamen Ausstellung laden Johannes Viehmann-Höselbarth und Walter Dzaak Kunstinteressierte in die Galerie Rangnau in der Siegener Oberstadt ein. Vom 26. September bis zum 11. Oktober 2025 zeigen die beiden Künstler unter dem Titel „Konfrontationen Kontraste“ Fotografien, die bewusst Spannungen und Gegensätze ins Bild setzen. Die Vernissage findet am Freitag, 26. September 2025, um 16.30 Uhr statt.

Viehmann-Höselbarth, freischaffender Künstler und Schulbegleiter, richtet seinen Blick auf Fassaden. Seine Arbeiten stellen Fragen, die weit über die sichtbaren Oberflächen hinausgehen: Wie viel Fassade trage ich im Alltag? Wer darf hinter sie blicken – und in welchem Maß gehört sie zur eigenen Authentizität? So wird das Wechselspiel von Oberfläche und dahinterliegendem Kern zu einem künstlerischen Spiegel menschlicher Begegnungen.

Der ehemalige Bauingenieur Dzaak zeigt dagegen Momentaufnahmen aus seinem Alltag. Viele seiner Fotografien entstanden in Berlin, wo er seit 2020 regelmäßig lebt. Es sind Bilder von Situationen, in denen er unvermittelt auf Kontraste stieß – Szenen, die ihn zum Innehalten und Nachdenken bewegten.

Die Kombination beider Positionen schafft eine vielschichtige Ausstellung, die Betrachterinnen und Betrachter einlädt, sich mit Fragen nach Oberfläche, Tiefe, Alltag und Wahrnehmung auseinanderzusetzen.

Geöffnet ist die Galerie während der Ausstellungszeit mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die beiden Künstler freuen sich auf neugierige Gäste und anregende Gespräche – ein Besuch lohnt sich also doppelt.

Mehr dazu auch auf eduard-rangnau.de