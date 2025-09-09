Blechbläsermusik aus Hamm in Feudingen – Samstag, 13. September

(wS/hb) Bad Laasphe 09.09.2025 | Nicht zum ersten Mal in fast 20 Jahren will das Blechbläserensemble Hammer Blech am Samstag, 13. September, das Publikum in der evangelischen Kirche Feudingen begeistern.



Im Kreis Siegen-Wittgenstein begann 2006 anlässlich einer Silberhochzeit die Geschichte des klassischen Blechbläserensembles, dessen Mitglieder fast alle aus dem westfälischen Hamm oder der Umgebung stammen. Seitdem sind die Musiker mehrfach in Feudingen und anderen Orten der Umgebung aufgetreten – immer mit neuen Programmen und wechselnden Schwerpunkten.

In diesem Jahr legen sie in ihrem Konzertprogramm einen Fokus auf Musik des 20. und 21. Jahrhunderts: Popmusik von Billy Joel und Coldplay trifft auf eine Neuinterpretation der Streicherserenade in e-Moll von Edward Elgar. Filmmusik von Ennio Morricone begegnet Kurt Weills Musik zur Dreigroschenoper und Musik aus dem Musical „Wicked“. Original für Blechbläser geschriebene Musik kommt dabei ebenso zum Zuge wie solche, die – wie Elgars Streicherserenade – eigentlich für andere Formationen komponiert ist, aber für Trompeten und Posaunen eingerichtet wurde. Moderieren werden die Musiker ihr Konzert

traditionell selbst, dabei versorgen sie selbst ihr Publikum mit interessanten und manchmal

auch skurrilen Hintergrundinformationen zu jedem Stück.

Hammer Blech ist ein klassisches Blechbläserensemble, inspiriert von Vorbildern wie

German Brass oder dem Philip Jones Brass Ensemble. Die elf Hammer Blechbläser, die sich

für ihre Konzerte stets mit einem Schlagzeuger verstärken, springen gerne zwischen den

Epochen und Stilen. In diesem Jahr laden sie zum Konzert am Samstag, 13. September, um

18 Uhr in die evangelische Kirche nach Bad Laasphe-Feudingen ein. Einlass ist ab 17:30

Uhr; der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Wer den Konzerttermin in Feudingen nicht wahrnehmen kann, kann Hammer Blech tags

drauf in seiner Heimatstadt Hamm hören: Am Sonntag, 14. September um 16 Uhr spielt das

Ensemble in der Konrad-Adenauer-Realschule in Hamm-Rhynern.

Weitere Infos auch hier: https://www.hammerblech.de/