Sanitätsversorgungszentrum übernimmt neues Dienstgebäude am Standort Erndtebrück

(wS/lu) Erndtebrück 09.09.2025 | Das Sanitätsversorgungszentrum am Luftwaffenstandort Erndtebrück hat ein neues Dienstgebäude übernommen.

Mit einem Tag des offenen Sanitätsversorgungszentrums wurde die Inbetriebnahme des neuen Dienstgebäudes in Hachenberg-Kaserne am 05.09.2025 gefeiert.

Das moderne Gebäude bietet den Angehörigen des Sanitätsversorgungszentrums optimale Arbeitsbedingungen und schafft Raum für eine noch effizientere medizinische Betreuung der Soldatinnen und Soldaten. Neben Behandlungs- und Untersuchungsräumen stehen auch neue Büroflächen sowie modern ausgestattete Funktionsräume auf einer Gesamtfläche von ca. 1400 qm zur Verfügung.

Durch die verbesserten räumlichen und technischen Voraussetzungen wird die sanitätsdienstliche Versorgung der Soldatinnen und Soldaten weiterhin auf hohem Niveau sichergestellt.

Der Standort Erndtebrück ist seit vielen Jahren ein zentraler Pfeiler für die Luftraumüberwachung in Deutschland. Das Team des Sanitätsversorgungszentrums Erndtebrück trägt mit seiner Arbeit wesentlich zur Einsatzbereitschaft des Personals bei.