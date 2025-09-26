Blutige Familien-Fehde in Betzdorf – Drei Verletzte, Täter auf der Flucht! Polizei fahndet nach 66-jährigem Mario A.

(wS/ots) Betzdorf 26.09.2025 | In Betzdorf läuft derzeit eine großangelegte Fahndung nach einem 66-jährigen Mann, der im Verdacht steht, am Freitagmorgen in seinem familiären Umfeld mehrere Angehörige schwer verletzt zu haben.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat am Morgen des 26. September in einem Wohnhaus in Betzdorf. Der dringend tatverdächtige Mario A. flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.

Bei dem Angriff wurden die 61-jährige, vom Tatverdächtigen getrennt lebende Ehefrau, ein 41-jähriger Verwandter und ein 14-jähriges Mädchen verletzt. Zwei der Opfer erlitten nach bisherigen Erkenntnissen schwere Verletzungen und befinden sich in ärztlicher Behandlung.

Die Polizei fahndet mit starken Kräften in Betzdorf und der näheren Umgebung nach dem Flüchtigen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann noch das Tatmesser bei sich führt. Da sich die Tat im engeren Familienkreis ereignete, stuft die Polizei die Gefährdung der allgemeinen Bevölkerung zwar als gering ein, schließt sie aber nicht vollständig aus.

Die Einsatzkräfte warnen dringend davor, den Gesuchten eigenständig anzusprechen. Wer den Mann sieht oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, soll umgehend den Notruf 110 wählen.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Informationen will die Polizei nachreichen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

