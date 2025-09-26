Düsseldorf-Stadtmitte: Streit auf offener Straße eskaliert – Mann zieht Messer und sticht zu – Aggressor und verletzter Kontrahent festgenommen

(wS/ots) Düsseldorf 26.09.2025 | Vergangene Nacht nahmen Polizeibeamte der Wache Stadtmitte einen Mann fest, der nach einem verbalen Streit ein Messer zog und damit eine Person verletzt hatte. Nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus musste der Verletzte dem Tatverdächtigen jedoch auch ins Polizeigewahrsam folgen.

Vermutlich Schlimmeres verhinderte eine Streife der Polizeiwache Stadtmitte, als sie auf dem Weg zu einem anderen Einsatz war. Auf der Karlstraße wurden die Beamten auf einen lautstarken Streit zwischen mehreren Personen aufmerksam, der teilweise auf offener Straße ausgetragen wurde.

Die Polizisten verließen umgehend ihren Streifenwagen und liefen auf die Personengruppe zu. Aus dieser heraus machten mehrere Zeugen auf eine Person aufmerksam, die mit einem Messer einen Kontrahenten verletzt haben soll. Der 32-jährige Iraner konnte schnell überwältigt und festgenommen werden. Ein 22-jähriger Serbe hatte eine Stichverletzung davongetragen, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Ein Abgleich mit dem Fahndungssystem führte auch zur Festnahme des Serben, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Somit musste er, genauso wie der wohnungslose Iraner, der der Polizei als Intensivtäter bekannt ist, den Weg in das Polizeigewahrsam antreten.

Nebenbei erwähnt, Grund der Auseinandersetzung sollen Geldstreitigkeiten gewesen sein.

(Tatzeit: Freitag, den 26. September 2025, 00:50 Uhr)