Einbruch in Einfamilienhaus – Täter entwenden Uhr und Kamera aus Einfamilienhaus in Kredenbach

(wS/ots) Kreuztal 26.09.2025 | Unbekannte Täter sind am Donnerstagabend (25.09.2025) in ein Einfamilienhaus in Kredenbach eingebrochen.

Zwischen 19:45 Uhr und 23 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Haus in der Straße „Am Siegerberg“ und durchsuchten auf mehreren Etagen zahlreiche Schränke und Zimmer. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie eine Uhr der Marke Omega und eine Kamera der Marke Leica. Ob die Täter weitere Beute machten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.