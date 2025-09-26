Brand über der eigenen Wache: Ferndorfer Feuerwehr löscht bei sich zu Hause

(wS/fw) Kreuztal 26.09.2025 | Zum Brand im eigenen Haus musste die Ferndorfer Feuerwehr am Freitagmorgen ausrücken: In einer städtischen Wohnung oberhalb der Fahrzeughalle kokelte ein noch kleines Feuer vor sich hin (Erstalarmierung „Heimrauchmelder“ für die Einheiten Ferndorf und Kredenbach sowie die Drehleiter Kreuztal, dann Erhöhung auf Feuer 4 mit weiterer Alarmierung für die Einnheiten Kreuztal, Fellinghausen und Dahlbruch). Die Feuerwehr konnte es noch rechtzeitig löschen. Kurz vor 9.30 Uhr war ein Ferndorfer Feuerwehrmann darauf aufmerksam gemacht worden, dass ein Heimrauchmelder Alarm schlug. Daraufhin verifizierte der Kamerad, dass das Piepen aus einer Wohnung oberhalb des eigenen Feuerwehrdomizils stammte. Er setzte eine Alarmierungskette in Gang, durch die auch die Kreuztaler Drehleiter zum Einsatz kam. Aus deren Korb öffnete die Feuerwehr das Fenster der Wohnung von der Außenfassade und nahm Rauch in der Wohnung wahr. Daraufhin ließ Feuerwehrchef Jan Kleine das Einsatzstichwort erhöhen; weitere Kräfte aus Kreuztal, Kredenbach, Fellinghausen und Dahlbruch wurden hinzualarmiert. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür vom Treppenhaus aus gewaltsam und machte sich auf die Suche nach dem Brandherd. Unklar war zu diesem Zeitpunkt, ob sich noch Personen in der Wohnung aufhielten.

Der Angriffstrupp unter Atemschutz entdeckte einen Aschenbecher samt kokelnder Coach und löschte den noch überschaubaren Brand mit einem mitgeführten Rohr. Zeitgleich belüfte die Feuerwehr die Wohnräume, die so vermüllt waren, dass städtische Mitarbeiter sie für nicht mehr bewohnbar erklärten. Der Bewohner war zu Beginn des Einsatzes nicht vor Ort, kam im Laufe der Löscharbeiten aber hinzu. Er muss sich nun zumindest vorübergehend eine neue Bleibe suchen. In dem Gebäude an der Ecke Ferndorfer Straße/Hofacker sind laut Stadt vier Bewohner gemeldet.

