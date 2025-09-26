Hüfte und Schulter: „Neue Gelenke – neues Leben“

(wS/dia) Freudenberg 26.09.2025 | Infoabend der VR-Bank Freudenberg-Niederfischbach in Kooperation mit dem Förderverein Diakonie Klinikum Bethesda am 8. Oktober

Ob aufgrund von Gelenkverschleiß oder wegen eines Unfalls: Lässt die Funktion der Hüfte oder

Schulter nach und sind konservative Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft, kann ein Gelenkersatz Abhilfe

schaffen. Wie genau und wann welches Implantat zum Einsatz kommt, erläutern die Experten Dr. Birgit Schulz

und Dr. Bernhard Schulte am Mittwoch, 8. Oktober, 17 Uhr, bei der Veranstaltung „Neue Gelenke – neues

Leben“. Die Chefärzte der Orthopädischen Klinik im Diakonie Klinikum Bethesda referieren im

Veranstaltungsraum der VR-Bank Freudenberg-Niederfischbach (Bahnhofstraße 27, Freudenberg). Ausgerichtet

wird der Vortragsabend von der VR-Bank in Kooperation mit dem Förderverein des Freudenberger

Krankenhauses.

Implantationen künstlicher Hüft- oder Schultergelenke sind zu Routineeingriffen geworden. Im Laufe der Zeit

haben sich sowohl die Operationstechniken als auch die Art der Implantate weiterentwickelt. Auch unter dem

Begriff Endoprothesen bekannt, ersetzen künstliche Gelenke entweder Teile oder das komplette Gelenk. Ziel ist

es, beschädigte Strukturen zu ersetzen, Betroffene von Schmerzen zu befreien und maximale Mobilität zu

erzielen. Dr. Birgit Schulz und Dr. Bernhard Schulte informieren über modernste Operationsverfahren und

verschiedene Endoprothesen-Arten. Zudem stehen sie für Fragen der Besucher bereit. Eine Anmeldung zu der

kostenfreien Veranstaltung ist nicht erforderlich.

