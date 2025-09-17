BSV Siegen gelingt solider Oberliga-Auftakt in Mönchengladbach

(wS/bsv) Siegen 17.09.2025 | Am Wochenende begann für die Bowler des BSV Siegen die neue Oberliga-Saison. Nach dem klaren Aufstieg aus der Verbandsliga gilt es nun, in der höheren Spielklasse um jeden Punkt zu kämpfen.

„Wir haben mit Alex Zupfer einen unserer Top-Leistungsträger im Sommer an Köln zurückgeben müssen. Diese Lücke wird es schwierig zu schließen sein. Da wir aber weiterhin drei Spieler haben, die das Niveau der Oberliga spielen können, und wir mit Nadim Pfeifer einen sehr guten Ersatz bekommen haben, sind wir positiv gestimmt, die Liga zu halten“, so der Vorstand.

Gleich zum Auftakt in Mönchengladbach zeigte die Mannschaft, dass sowohl Stimmung als auch Leistung stimmen. Zwei von fünf Spielen konnten gewonnen werden. Dank des zweithöchsten Gesamtergebnisses sammelte das Team zusätzlich fünf Bonuspunkte und liegt mit insgesamt neun Punkten auf dem dritten Platz hinter Lok Stockum und Ratingen.

„In der Liga merkt man noch mehr, dass die Leistungsdichte enger geworden ist. Da nur noch drei Ligen bis zur Bundesliga über uns stehen, treten hier viele ehemalige Bundesliga-, Zweitliga- und NRW-Liga-Spieler an. Aber wir können mithalten und haben Spaß“, erklärte Spieler Markus Henze.

Bester Spieler des Tages war Stephan Boch mit 1066 Pins. Dahinter folgten Dirk Pähler (998 Pins), Markus Henze (938 Pins) und Neuzugang Nadim Pfeifer (928 Pins).

Auch die zweite Mannschaft startete in Mönchengladbach in ihre Bezirksliga-Saison. Mit sechs Punkten belegt sie nach dem ersten Spieltag ebenfalls den dritten Platz. Erfolgreichster Spieler war Edgar Gartmann mit 949 Pins, gefolgt von Dennis Daub (849 Pins), Nicole Hennich (806 Pins) und Timo Birkelbach (541 Pins).

Fotos: BSV Siegen