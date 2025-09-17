„Tag der Jugend“ am 6. September 2025 in Freudenberg: Ein voller Erfolg

(wS/fr) Freudenberg 17.09.2025 | Strahlender Sonnenschein, bunte Stände, Musik und viele Begegnungen: Am „Tag der Jugend“ in Freudenberg verwandelte sich der Kurpark in eine lebendige Aktionsfläche. Zahlreiche Kinder, Jugendliche und Familien nutzten die Gelegenheit, auf Picknickdecken zu verweilen, sich sportlich auszuprobieren, kreativ zu werden oder einfach das vielfältige Programm zu genießen. Auch die Lokalpolitik war präsent – am pinken Politik-Bus des Kreisjugendrings Siegen-Wittgenstein e.V. ergaben sich viele Gespräche über die bevorstehende Wahl.

Die Vielfalt des Tages spiegelte sich in den Angeboten wider: Der TV Freudenberg lud zu Basketball und Crossminton ein, während der Künstler Julian Irlich die Graffiti-Wand betreute. Die Waldritter und die Flecker Waldwichtel gestalteten Kunst aus Naturmaterialien. Die Musikschule Freudenberg bot die Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren. Für sportliche Action sorgte auch der SV Kreuzseifen 1921 e.V. mit Dart und einer Vorstellung seiner Quad-Abteilung. Mit Jonglage und Diabolo begeisterte Mo de Bleu die Besucherinnen und Besucher.

Auch kulinarisch war für vieles gesorgt: Das Café im Kurpark bot Getränke, Sandwiches und Kaffee an, der AWO-Ortsverband Freudenberg lockte mit Kuchen, die Flecker Wunscherfüller e.V. backten frische Waffeln und beim Jugendtreff Chilli konnten sich die Besucherinnen und Besucher mit Slush-Eis erfrischen. Der Jugendtreff Backes servierte alkoholfreie Cocktails. Für zusätzlichen Spaß sorgten der „Hau den Lukas“ vom Stefan Roth Getränkehandel sowie die Hüpfburg der Jugendförderung Bad Berleburg, die vom Verein zur Förderung der Bühnen- und Musikkultur Kulmerich e.V. betreut wurde.

Das musikalische Programm begann nachmittags mit einer Open Stage, bei der junge Talente ihr Können zeigten. Danach folgte die Freudenberger Nachwuchsband TIMBERED, die sich seit Mai in einem Langzeitprojekt mit dem Rockmobil und dem Songwriter Henning Neuser zusammengefunden hat. Später trat auch Binyo (alias Robin Brunsmeyer) auf. Für den passenden Sound sorgte Otterbach Audio.

Die Idee für den „Tag der Jugend“ entstand im Organisationsteam der Stadt Freudenberg, bestehend aus Alana Leidig und Fabian Siebel vom Jugendtreff Backes sowie Johannes Henrich von der Stadtjugendpflege. Gemeinsam ist es ihnen gelungen, ein Fest zu gestalten, das zeigt, wie vielfältig und lebendig Freudenberg für junge Menschen ist. Am Ende blieb vor allem die Erinnerung an einen entspannten, erlebnisreichen Tag – und der Dank des Organisationsteams an alle Vereine, Initiativen und Unterstützenden, die dazu beigetragen haben.

Foto: Stadt Freudenberg