EJOT Team TV Buschhütten holt zwei Meisterschaftstitel ins Siegerland

(wS/ej) Kreuztal 17.09.2025 | Erfolgreiches Wochenende für die Triathleten des EJOT Team TV Buschhütten. Die Mannschaft der Seniorenliga holt den umkämpften und prestigeträchtigen Landesmeistertitel, zum zweiten Mal nach 2019, ins Siegerland. Gleichzeitig sichern sich die Männer der Verbandsliga mit dem ersten Platz in der Tabelle den Aufstieg in die Oberliga.

Beide Mannschaften reisten als Tabellenführer nach Wesel, um das Saisonfinale zu bestreiten. Für die Senioren des EJOT Team TV Buschhütten gingen Marco Göckus, Rainer Nagel, Daniel Jürgens und Kai Larsen an den Start. Für die Herren der Verbandsliga kämpften Daniel Knoepke, Thorsten Neuhaus, Nikolas Decker und Jan-Luca Kottenhahn um die Plätze.

Das Finale wurde auf der kurzen, aber sehr schnellen Sprintdistanz von 500 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen ausgetragen. Das Freizeitgelände rund um den schön gelegenen Auesee erwies sich als Erfolgsstrecke. Nach einem spektakulären Landstart ging es für alle Athleten auf die Schwimmstrecke, bevor der Wechsel auf das Rad erfolgte. Die Radstrecke war von schweren Windböen durchsetzt, was ein aufmerksames Navigieren erforderte. Entschädigt wurden die Athleten durch einen abschließenden Lauf entlang des Seeufers, bevor der Zielbogen ein letztes Mal in dieser Saison durchlaufen wurde.

Am Ende stand mit der Tageswertung auch die Abschlusstabelle fest. Die Herren der Verbandsliga konnten mit einem zweiten Platz in der Tageswertung glänzen und verteidigten somit die Tabellenführung vor Hombruch und Mörs. Als Meister der Verbandsliga steigt das Team in die Oberliga auf. Die Senioren legten noch einen drauf und errangen nach den Wettkämpfen in Bonn, Bochum und Sassenberg auch in Wesel den Tagessieg.

Somit beenden die Senioren ungeschlagen die Saison vor Bonn und Düsseldorf und tragen den Landesmeistertitel nach Buschhütten.

Fotos: Ejot