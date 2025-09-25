Dank aufmerksamen Zeugen: Polizei schnappte Dieb in Littfeld

(wS/ots) Kreuztal 25.09.2025 | Am Mittwochmorgen (24.09.2025) ist einem aufmerksamen Zeugen eine männliche Person im Bereich Grubenstraße in Littfeld aufgefallen, die an Autos geschaut hat, ob sich die Türen öffnen lassen.

Ein 23-Jähriger verständigte umgehend die Polizei. Sofort eingesetzte Beamte konnten den verdächtigen im Bereich Annaweg/ In den Erlen antreffen. Der 20-Jährige führte einen Pulli und eine Musikbox der Marke JBL mit sich.

Ersten Erkenntnissen nach stammte der Pulli aus einem dort abgestellten Fahrzeug. Die Herkunft der Musikbox ist bislang unbekannt. Daher stellten die Beamten diese sicher. Die Kreuztaler Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise zu der Musikbox von JBL nimmt die Kripo unter der 02732/909-0 entgegen.