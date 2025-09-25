Sanitäter in Siegen attackiert – Polizei nimmt Täter in Gewahrsam

(wS/red) Siegen 25.09.2025 | Am Dienstagabend (23. September) kam es in der Leimbachstraße in Siegen zu einem ungewöhnlichen Einsatz für Rettungsdienst und Polizei. Ein 57-jähriger Mann war gestürzt und hatte sich dabei verletzt. Passanten alarmierten daraufhin den Rettungsdienst.

Als die Sanitäter eintrafen, um dem Verletzten medizinische Hilfe zu leisten, eskalierte die Situation: Der 57-Jährige griff plötzlich einen 25-jährigen Rettungssanitäter an und verletzte ihn.

Die hinzugezogenen Polizeibeamten legten dem 57-Jährigen Handschellen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Der Vorfall verdeutlicht einmal mehr die schwierigen Bedingungen, unter denen Rettungskräfte zunehmend arbeiten müssen. Immer häufiger berichten Einsatzkräfte von Angriffen oder Behinderungen im Einsatz – ein schlimmer Trend, der bundesweit seit Jahren zu beobachten ist.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de