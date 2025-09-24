Demokratieworkshop im Jugendtreff Chilli startet am 2. Oktober

(wS/jc) Freudenberg 24.09.2025 | Am Donnerstag, den 2. Oktober 2025, beginnt im Jugendtreff Chilli in Freudenberg ein Demokratieworkshop unter dem Titel „WAS GEHT?“. Die Veranstaltung richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene, die sich mit aktuellen politischen Themen auseinandersetzen und mehr über Demokratie erfahren möchten.

Der Workshop findet in mindestens drei Einheiten jeweils donnerstags von 16:00 bis 20:00 Uhr statt. Inhalte sind unter anderem das Unterscheiden von Fakten und Fake News, die Auseinandersetzung mit politischen Richtungen wie „links“ und „rechts“ sowie die Frage, wie man eigene Meinungen klar ausdrücken und Wünsche für die Zukunft formulieren kann.

Ziel ist es, den Teilnehmenden Orientierung zu geben, die eigene Stimme zu finden und demokratische Prozesse besser zu verstehen. Nach jedem Workshop gibt es ein gemeinsames Pizzaessen, das Raum für Gespräche und Austausch bietet.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist per WhatsApp unter 0176 82298128 oder direkt im Jugendtreff möglich. Veranstaltungsort ist der Jugendtreff Chilli, Krottorfer Straße 37, Freudenberg.