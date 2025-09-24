Gold für Helberhausen im Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

(wS/hi) Hilchenbach 24.09.2025 | Damit hatte kaum jemand gerechnet: Als erstes Dorf in Hilchenbach hat Helberhausen im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf Landesebene in Nordrhein-Westfalen das Prädikat Golddorf erreicht. Damit qualifizierte sich die Löffelstadt für den Bundeswettbewerb im kommenden Jahr.

Bekanntgegeben wurde das Ergebnis am Freitag, 19. September, um 17:00 Uhr über den Instagram-Kanal des Ministeriums für Landwirtschaft und Verbraucherschutz – persönlich verlesen von Ministerin Silke Gorißen.

Und Helberhausen wäre nicht Helberhausen, wenn aus einer simplen Videoübertragung nicht ein richtiges Event geworden wäre. Die alte Kapellenschule im Dorfzentrum wurde kurzerhand zum Public-Viewing-Platz umgestaltet. Zahlreiche Helberhäuserinnen und Helberhäuser – Jung und Alt – folgten der Einladung, um das Ergebnis gemeinsam live mitzuerleben. Schließlich hatte sich das ganze Dorf bereits beim 90-minütigen Rundgang mit der Bewertungskommission am 9. Juli von seiner besten Seite präsentiert und dabei gezeigt, welche zukunftsweisende Richtung die Dorfgemeinschaft in den kommenden Jahren einschlagen möchte.

Bis zum Freitag mussten alle gespannt ausharren, ob sich der große Einsatz gelohnt hatte. Um 17:06 Uhr war die Anspannung vorbei: Helberhausen wurde als drittes von vier Dörfern mit der Goldauszeichnung aufgerufen. Jubel brandete auf, viele Besucherinnen und Besucher konnten ihre Freude kaum auf den Stühlen halten, und ein frenetischer Applaus erfüllte die Kapellenschule. Auch Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis sprang begeistert von seinem Platz auf, während Landrat Andreas Müller applaudierte. Die intensiven Vorbereitungen hatten sich sichtbar ausgezahlt.

Bei der offiziellen Siegerehrung am 8. November in Bad Sassendorf erhält das Dorf feierlich eine Urkunde, ein Preisgeld von 3.500 Euro sowie eine Ehrentafel.

Mit diesem Rückenwind kann Helberhausen nun voller Motivation in den Bundeswettbewerb starten – und vielleicht gelingt im nächsten Jahr sogar der ganz große Coup.

Foto: Stadt Hilchenbach