Ein Dorf hält zusammen: 1. Märktchen der Dorfgemeinschaft Eichen

(wS/de) Kreuztal 24.09.2025 | Am Sonntag, den 28. September 2025, verwandelt sich der Dorfgemeinschaftsplatz in

Kreuztal-Eichen in einen lebendigen Treffpunkt für Jung und Alt. Die Dorfgemeinschaft

Eichen lädt von 11 bis 17 Uhr herzlich zum 1. Märktchen ein – einem kleinen, aber

feinen Markt mit regionalem Charakter.

Unter dem Motto „Von uns – für uns“ präsentieren sich lokale Kleinunternehmerinnen

und -unternehmer sowie Direktvertriebe mit ihren vielfältigen Produkten und kreativen

Ideen. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt: Besucherinnen und

Besucher dürfen sich auf selbstgebackene Torten, Waffeln und erfrischende Getränke

am Rondell freuen. Auch die Kleinsten sind natürlich willkommen – in der Mitte unseres

Märktchen können die Kinder auf unserem eigenem Spielplatz nach Herzenslust Toben,

Spiel und Spaß haben.

Denn das Märktchen ist weit mehr als ein gemütlicher Bummelmarkt: Alle Einnahmen

fließen direkt in den Ausbau des Dorfplatzes. Ein besonderes Herzensprojekt ist dabei

die Erweiterung und Verschönerung genau dieses Spielplatzes. Ziel ist es, eine

attraktive Fläche zu schaffen, die für alle Generationen etwas bereithält – vom Kleinkind

bis zu den Großeltern.

Die Veranstaltung wird komplett ehrenamtlich organisiert. „Es geht uns nicht nur um

den Markt, sondern vor allem darum, unsere Gemeinschaft zu stärken. Wir möchten,

dass sich in Eichen jede und jeder wohlfühlt – egal ob groß oder klein, jung oder alt.“

Alle sind eingeladen, vorbeizukommen, die lokalen Anbieter zu unterstützen und

gemeinsam einen schönen Tag in familiärer Atmosphäre zu verbringen.

Der Eintritt ist frei.

Die Dorfgemeinschaft Eichen freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.