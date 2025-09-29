Diakonie Klinikum Bethesda: Dr. Richard Buchen ist Experte für Hüft- und Kniegelenke

(wS/dia) Freudenberg 29.09.2025 | Die Orthopädische Klinik im Diakonie Klinikum Bethesda in Freudenberg hat einen neuen Leitenden Oberarzt: Dr. Richard Buchen. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und wird künftig vor allem den Bereich der Endoprothetik von Hüfte und Knie im „Bethesda“ verantworten und weiter ausbauen.

Der gebürtige Wissener war zuvor Chefarzt in Gronau, wo er maßgeblich am Aufbau eines Zentrums für Endoprothetik sowie eines Alterstraumazentrums beteiligt war. „Es war eine spannende und bereichernde Zeit, die allerdings mit langen Pendelwegen verbunden war. Umso mehr freue ich mich, jetzt wieder im Siegerland tätig zu sein und die letzten Jahre meiner Berufslaufbahn meinem fachlichen Schwerpunkt, der Endoprothetik, widmen zu können“, erklärt Dr. Buchen.

Vor seiner Tätigkeit in Gronau war der Mediziner 15 Jahre am DRK-Krankenhaus Kirchen tätig, wo er als Facharzt für Chirurgie und Orthopädie mit Schwerpunkt Unfallchirurgie arbeitete und zum Oberarzt ernannt wurde. Dr. Richard Buchen ist verheiratet und Vater von erwachsenen Kindern.

Die Endoprothetik bezeichnet den Einsatz künstlicher Gelenke – insbesondere von Hüft- und Kniegelenksprothesen –, die verschlissene oder verletzte Gelenke dauerhaft ersetzen und so Mobilität und Lebensqualität der Patienten verbessern. Dr. Buchen erläutert: „In den vergangenen 25 Jahren habe ich die enorme Entwicklung in diesem Bereich miterlebt: von zementierten Ersatzgelenken über Hybridmodelle bis hin zu modernen Kurzschaftprothesen, die viele Vorteile mit sich bringen. Minimalinvasive Operationsmethoden ermöglichen heute schonendere Eingriffe und eine schnellere Genesung der Patienten.“

Chefarzt Dr. Bernhard Schulte, der seit April 2025 die Orthopädische Klinik im Bethesda leitet, betont: „Ich kenne Herrn Dr. Buchen seit mehr als 20 Jahren und freue mich sehr, ihn als erfahrenen Kollegen in unserem Team begrüßen zu dürfen. Er vereint hohe fachliche Kompetenz mit menschlicher Nähe – eine ideale Kombination für unsere Patienten und unser Haus.“

Auch Geschäftsführer Dr. Josef Rosenbauer begrüßt die neue Besetzung: „Mit Dr. Buchen konnten wir einen ausgewiesenen Spezialisten gewinnen, der das Bethesda mit seiner Expertise bereichern und die Endoprothetik in der Region weiterentwickeln wird.“

Chefarzt Dr. Bernhard Schulte (links) heißt den Leitenden Oberarzt Dr. Richard Buchen im Team der Orthopädischen Klinik des „Bethesda“ willkommen. Foto: Diakonie in Südwestfalen