Großeinsatz: Rettungskräfte kämpfen gegen Feuer in Bad Laasphe-Puderbach – fünf Verletzte

(wS/ah) Bad Laasphe 29.09.2025 | Am gestrigen Abend wurde die Leitstelle Siegen um 22:55 Uhr über ein Brandereignis in einem Einfamilienhaus in Bad Laasphe-Puderbach informiert.

Die Feuerwehr wurde zunächst nach dem Alarmstichwort „Feuer 4“ alarmiert. Aufgrund der

Anzahl der verletzten Personen vor Ort erfolgte im Verlauf die Einstufung als „Massenanfall

von Verletzten 1“ (MANV 1). Beim Eintreffen befanden sich fünf verletzte Personen

außerhalb des Gebäudes.

Die Leitstelle alarmierte daraufhin zusätzliche Einsatzmittel, darunter sechs Rettungswagen,

zwei Notärzte, den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (ORGL), den Leitenden Notarzt

des Kreises (LNA), die Polizei sowie den Kreisbrandmeister.

Insgesamt waren 68 Einsatzkräfte eingebunden. Beteiligt waren der Rettungsdienst aus

verschiedenen Orten, die Polizei sowie die Feuerwehr-Einheiten aus Bad Laasphe,

Rüppershausen und Richstein.

Die Verletzten wurden vor Ort gesichtet und anschließend in Krankenhäuser nach Marburg

und Bad Berleburg transportiert.

Das Brandgeschehen war auf einen begrenzten Bereich beschränkt, führte jedoch zu einer

starken Verrauchung des Gebäudes. Die Brandstelle wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

Das Gebäude ist vorerst unbewohnbar. Für den Folgetag sind Untersuchungen durch die

Brandermittler vorgesehen.

Foto: Feuerwehr Bad Laasphe