Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Osthelden ein – Bargeld und Uhren entwendet

(wS/ots) Kreuztal 29.09.2025 | Zwischen Samstagnachmittag (27.09.2025) und Sonntagmorgen sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Osthelden eingebrochen.

Ersten Erkenntnissen nach liegt der Tatzeitraum zwischen 16:15 Uhr und kurz nach 01:00 Uhr. Demnach verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Haus in der Straße „Alter Weg“. Im Erd- und Obergeschoss durchwühlten sie Schränke und durchsuchten diverse Zimmer.

Dabei entwendeten sie eine hohe dreistellige Summe Bargeld sowie mehrere Uhren.

In den Tagen vor der Tat wurden in der Straße mehrfach drei verdächtige Personen beobachtet. Diese sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Ob diese im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist unklar.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Kriminalpolizei unter der 0271/7099-0 zu wenden.

Symbolfoto