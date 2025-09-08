News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Disco für Frauen in Krombach – Tanzen für den guten Zweck

8. September 20256
(wS/red) Kreuztal 08.09.2025 | Am Freitag, den 26. September 2025, findet im Lutherhaus in Krombach (Kirchweg 17, 57223 Kreuztal) eine besondere Veranstaltung statt: die „Disco für Frauen“. Von 20:00 bis 0:00 Uhr sind alle Frauen herzlich eingeladen, zu den Klängen von Schlager, Pop, Techno und Rock zu tanzen und einen unbeschwerten Abend zu genießen.

Der Eintritt beträgt 5 Euro. Der gesamte Erlös geht an den Verein „Frauen helfen Frauen“ in Siegen. Zusätzlich sind freiwillige Spenden willkommen.

Parkmöglichkeiten stehen an der Krombacherhalle (Herrenwiese 6) zur Verfügung.

Unter dem Motto „Frauen tanzen für Frauen“ wird ein Abend voller Musik, Bewegung und Gemeinschaft geboten.

Eine Voranmeldung ist möglich per E-Mail an:
frauentanzenfuerfrauen@web.de

