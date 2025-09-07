Personen kurzzeitig im Aufzug eingeschlossen – Kreuztaler Feuerwehr öffnet Türen am Aufzug Roonstraße / Roter Platz

(wS/red) Kreuztal 07.09.2025 | Während das Weinfest am Sonntag bei Sonnenschein und bester Stimmung zahlreiche Besucherinnen und Besucher anlockte, kam es am späten Nachmittag zu einem Feuerwehreinsatz am Rande der Veranstaltung. Gegen 17.40 Uhr rückten die Einsatzkräfte zum Aufzug am Parkplatz Roonstraße – zum Roten Platz aus.

Dort saßen mehrere Personen fest, weil sich die Türen des Aufzugs nicht mehr öffnen ließen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Mitarbeiter des Ordnungsamtes waren schnell vor Ort. Mit geübten Handgriffen gelang es der Feuerwehr, die Türen zu öffnen – nur acht Minuten nach ihrem Eintreffen konnten alle Personen den Aufzug unversehrt verlassen.

Zur Abkühlung reichten Einsatzkräfte den aus dem Aufzug geholten Personen anschließend kühle Getränke.

Verletzt wurde niemand.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de