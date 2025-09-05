Eröffnung steht kurz bevor: Kinder planten modernisierten Spielplatz am Fischbacherberg mit

(wS/si) Siegen 05.09.2025 | Die Umbauarbeiten am Spielplatz Fischbacherberg, direkt neben dem dortigen Kinder- und Jugendtreff, sind abgeschlossen. In den vergangenen Wochen wurde das Areal komplett umgestaltet. Nun muss nur noch der neu eingesäte Rasen anwachsen. Deshalb bleibt der Platz voraussichtlich bis Anfang Oktober gesperrt. Die Gesamtkosten für Spielgeräte, Rasenfläche und neue Wege belaufen sich auf rund 34.000 Euro.

Zur Fertigstellung informierte sich Bürgermeister Steffen Mues gemeinsam mit der Projektverantwortlichen Sandra Bruckert (Grünflächenabteilung), Yvonne Matzke (Arbeitsgruppenleiterin Kinder- und Jugendförderung) sowie Markus Dreisbach (Leiter Kinder- und Jugendtreff Fischbacherberg) vor Ort über das Ergebnis. Auch die Mitarbeiter der Grünflächenabteilung – Lucas Deimel (Vorarbeiter), Mathias Ivo (Facharbeiter) und Auszubildender Luca Schmidt – waren anwesend, um die letzten Arbeiten zu beenden. Die Kinder des angrenzenden Jugendtreffs durften bei dieser Gelegenheit das neue Klettergerüst schon einmal ausprobieren. „Dieser Spielplatz ist ein wirkliches Siegener Projekt – von der Idee über die Planung bis zum Aufbau haben viele städtische Stellen gut zusammengearbeitet und einen tollen Platz für Kinder geschaffen“, betonte Steffen Mues.

Der Umbau wurde von der städtischen Bau- und Ausbildungskolonne der Grünflächenabteilung ausgeführt. Dadurch konnten die Kosten gering gehalten werden. Maßgeblich beteiligt waren neben der Grünflächenabteilung auch die Kinder- und Jugendförderung sowie die Kinder des angrenzenden Treffs selbst. Sie wurden von Beginn an in die Planung einbezogen. „Wir haben die Kinder zuerst Bilder mit ihren Wünschen malen lassen. Anschließend haben wir bei einem weiteren Treffen die Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten gemeinsam besprochen und priorisiert. Ganz wichtig war den Kindern ein Platz zum Hüpfen und Klettern“, erklärte Yvonne Matzke.

Entstanden ist ein abwechslungsreicher Spielplatz mit Bodentrampolin, Klettergerüst samt Rutsche und einer Federwippe – ganz den Wünschen der Kinder entsprechend. „Es ist ein richtiger Mitmach-Spielplatz geworden – denn die Kinder haben ihn mitgeplant“, zeigte sich Bürgermeister Mues überzeugt.





Das Klettergerüst lädt zum Klettern und Hangeln ein: Bürgermeister Steffen Mues (l.) mit

den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Foto: Stadt Siegen