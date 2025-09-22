News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Fahrzeug aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

22. September 20257
(wS/ots) Siegen 22.09.2025 | Am frühen Freitagmorgen (19.09.2025) ist in der Heeserstraße in Siegen ein Fahrzeug aufgebrochen worden.

Nach ersten Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter zwischen 04:30 Uhr und 09 Uhr eine Seitenscheibe ein, um sich Zugang zum Fahrzeug zu verschaffen. Aus dem Kofferraum des Opel wurden anschließend mehrere Werkzeuge und Gerätschaften entwendet. Darunter befanden sich unter anderem eine Stichsäge und ein Winkelschleifer der Marke Bosch.

Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0271/7099-0 zu melden.

Symbolfoto: wirSiegen.de
